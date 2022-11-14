Горячая линия о перерегистрации захоронений пройдет в Нижнем Новгороде 15 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Нижегородской области смогут задать волнующие их вопросы о перерегистрации захоронений на муниципальных кладбищах на горячей линии 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Звонки будут приниматься с 9:00 до 15:00. В обеденный перерыв, который длится с 12:00 до 12:48, звонки приниматься не будут. Проведет горячую линию департамент благоустройства администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородцы смогут задать вопросы по телефону 430-08-07.

В этот же день департамент благоустройства проводит вторую горячую линию по вопросам, связанным с потерей близкого человека. Она пройдет с 10:00 до 11:00 по телефону 434-55-37. Жители Нижнего Новгорода смогут узнать, что делать, если дорогой человек покинул их.