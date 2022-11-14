Урок «Вместе Ярче» провели специалисты «Нижновэнерго» в одной из нижегородских школ

В рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» провели тематические занятия с учащимися одной из нижегородских общеобразовательных школ.

Для школьников подготовили доклад и презентацию на тему «Что такое электричество?». В ходе занятия специалисты филиала подробно рассказали ребятам о правилах пользования электроприборами дома и на улице, а также поведения вблизи электроустановок и токоведущих частей. А в конце урока провели проверку знаний в виде тематической викторины.

В конце занятия всем учащимся подарили красочные полиграфические материалы с символикой #ВместеЯрче – раскраски, магниты, настольные игры и расписания. Увлекательным и познавательным уроком остались довольны не только дети, но и сами организаторы: «Нам очень понравилось взаимодействовать со школьниками – дети очень любознательные и активные!» - отметили специалисты «Нижновэнерго».

«В рамках фестиваля наши специалисты ежегодно проводят тематические уроки, лекции, викторины и конкурсы для школьников, которые позволяют в доступной форме рассказывать о правильном и бережном отношении к энергоресурсам. Данному направлению мы уделяем особое внимание в нашей работе, отрабатывая комплексный подход, и стараемся использовать разные практики и формы – как уроки и лекции, так и различные игры, и викторины», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.