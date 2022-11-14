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НовостиОбщество14 ноября 2022 7:36

Как владельцам домов перейти на выгодный тариф оплаты электроэнергии

Региональной службой по тарифам установлены тарифы для разных категорий граждан
Как владельцам домов перейти на выгодный тариф оплаты электроэнергии

Как владельцам домов перейти на выгодный тариф оплаты электроэнергии

В «ТНС энерго НН» рассказали о том, как владельцам частных домов перейти на тариф с понижающим коэффициентом после установки электроплиты или электрооборудования.

Региональной службой по тарифам Нижегородской области установлены тарифы для разных категорий граждан. Например, для домов и квартир, которые оборудованы стационарными электроплитами, тариф – ниже, чем для домохозяйств с газовыми плитами. Связано это с тем, что электроплиты или электрокотлы потребляют больше, чем другие бытовые электроприборы. Поэтому и тариф для таких домохозяйств ниже.

Однако, чтобы сменить тариф, недостаточно самостоятельно установить электрооборудование вместо газовой плиты. Необходимо предварительно получить соответствующее разрешение и внести изменения в техническую документацию жилого дома – в технический паспорт. Для этого лучше обратится в специализированную организацию, которая разработает проект по установке оборудования. При этом клиенту стоит иметь разрешение на отпуск мощности и выданные сетевой организацией технические условия.

После внесения изменений в техническую документацию и установки электрооборудования, необходимо предоставить в «ТНС энерго НН» следующие документы:

- заявление о смене тарифа в связи установкой электрооборудования;

- технический паспорт жилого дома, где будет отметка об оборудовании дома электрооборудованием (электроплита, электроотопительные установки и др.)

- документы на электрооборудование (электроплита, электроотопительные установки и др.) с датой установки.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону Единого контактного центра: 8 (831) 233-09-70 или оставив обращение на сайте nn.tns-e.ru.