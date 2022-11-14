Как владельцам домов перейти на выгодный тариф оплаты электроэнергии

В «ТНС энерго НН» рассказали о том, как владельцам частных домов перейти на тариф с понижающим коэффициентом после установки электроплиты или электрооборудования.

Региональной службой по тарифам Нижегородской области установлены тарифы для разных категорий граждан. Например, для домов и квартир, которые оборудованы стационарными электроплитами, тариф – ниже, чем для домохозяйств с газовыми плитами. Связано это с тем, что электроплиты или электрокотлы потребляют больше, чем другие бытовые электроприборы. Поэтому и тариф для таких домохозяйств ниже.

Однако, чтобы сменить тариф, недостаточно самостоятельно установить электрооборудование вместо газовой плиты. Необходимо предварительно получить соответствующее разрешение и внести изменения в техническую документацию жилого дома – в технический паспорт. Для этого лучше обратится в специализированную организацию, которая разработает проект по установке оборудования. При этом клиенту стоит иметь разрешение на отпуск мощности и выданные сетевой организацией технические условия.

После внесения изменений в техническую документацию и установки электрооборудования, необходимо предоставить в «ТНС энерго НН» следующие документы:

- заявление о смене тарифа в связи установкой электрооборудования;

- технический паспорт жилого дома, где будет отметка об оборудовании дома электрооборудованием (электроплита, электроотопительные установки и др.)

- документы на электрооборудование (электроплита, электроотопительные установки и др.) с датой установки.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону Единого контактного центра: 8 (831) 233-09-70 или оставив обращение на сайте nn.tns-e.ru.