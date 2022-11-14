Канатная дорога в Нижнем Новгороде вновь приостановила работу из-за непогоды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Канатная дорога Нижний Новгород – Бор не возобновила свою работу в понедельник утром, причина тому – продолжающийся сильный ветер, который бушует в регионе уже третий день.

- В настоящее время работа канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями,- информирует автоответчик по телефону.

Канатная дорога может эксплуатироваться только тогда, когда скорость ветра не превышает 15 метров в секунду. В минувшее воскресенье она также не работала из-за ветра.

Напомним, в минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошел сильный ураган: ветер вырывал деревья с корнем, скрывал крыши и играючи сдувал металлические заборы. Без электричества в регионе остались 20 тысяч человек. На данный момент по данным МЧС, свет во всех домах восстановлен.