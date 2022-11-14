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НовостиОбщество14 ноября 2022 7:09

Электричество полностью восстановлено в Нижегородской области после урагана

Об этом сообщает региональное МЧС
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Электричество полностью восстановлено в Нижегородской области после урагана.

Электричество полностью восстановлено в Нижегородской области после урагана.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Электричество в Нижегородской области полностью восстановлено после урагана. Об этом утром 14 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- На данный момент все восстановлено. Электроснабжение всем потребителям подключено в полном объеме, - заявили в ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные по Нижегородской области прошел ураган. Сильный ветер, порывы которого достигали 22 метра в секунду, вырывал с корнем деревья, играючи срывал крыши и сдувал металлические ограждения. Перебои с электричеством наблюдались в девяти районах Нижегородской области и в двух районах Нижнего Новгорода. Без света остались около 5 тысяч жилых домом с населением более 20 тысяч человек.