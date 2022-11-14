Нижегородцам расскажут о внедрении единого налогового счета на вебинаре 17 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородцы смогут больше узнать о внедрении налогового счета на вебинаре, который пройдет 17 ноября с 10:00 до 12:00. Семинар проведет управление Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает управление ФНС России по Нижегородской области.

На вебинаре жители Нижегородской области узнают о принципах работы единого налогового счета, также нижегородцы получат знания про информационные сообщения о состоянии расчетов с бюджетом в рамках внедрения ЕНС.

С 1 января 2023 года единый налоговый платеж будет единственным способом оплаты большинства налогов, страховых взносов и сборов. При этом платежи-исключения можно будет перечислить либо отдельной платежкой, либо с помощью единого налогового платежа. Исключения сделаны для налога на профессиональный доход самозанятых, сборов за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов, уплачиваемых самостоятельно плательщиками, а также госпошлины.