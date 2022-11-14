Электричество отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 14 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Электричество отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 14 ноября . Отключения запланированы в Нижегородском и Автозаводском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Нижегородском районе без света останется дом № 29/52 по улице Новой.

В Автозаводском районе электроснабжение будет прервано в домах №6 и 8 по улице Львовской, а также в домах №36 и 38 по улице Фучика. Света здесь не будет с 9 до 14 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.

Напомним, накануне два района Нижнего Новгорода остались без света из-за бушевавшего урагана.