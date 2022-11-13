Дороги Нижнего Новгорода обработают от гололеда в связи с грядущим морозом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородские дороги обработают противогололедными материалами в связи с минусовой температурой в ночь с 13 на 14 ноября. Об этом пишет в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- В обработке дорог планируется задействовать порядка 75 единиц комбинированных дорожных машин, - отметил мэр Нижнего Новгорода.

Сразу после ливня с ураганным ветром, нижегородцев будут испытывать минусовые температуры и заморозки. По словам Юрия Шалабаева, коммунальные службы уже приступили к работе.

Так, в первую очередь техника выйдет на опасные участки дорог - подъёмы, съезды, мосты, остановки общественного транспорта и лестничные сходы.

Противогололедными материалами обработают крупные магистрали с интенсивным движением - Московское, Сормовское, Комсомольское, Анкудиновское шоссе и др.