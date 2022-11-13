Названы причины взрыва в котельной в Тоншаевском районе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту взрыва в котельной в Тоншаевском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, ранним утром 13 ноября два человека пострадали при взрыве в котельной в рабочем поселке Пижма . По данным ведомства, в здании на улице Королева произошел хлопок пара, в результате чего взорвался один из двух работавших котлов.

- По предварительным данным, причиной произошедшего послужило нарушение требований при эксплуатации оборудования, - установили в прокуратуре Нижегородской области.

Позже прокуратура даст оценку ситуации и примет меры, если это будет необходимо.

Также была организована доследственная проверка. По данным следственного комитета, во время взрыва пострадали два кочегара, один из которых доставлен в районную больницу - у мужчины ожог 20% тела. Кроме того, установлено, что оба пострадавших на момент взрыва находились в состоянии алкогольного опьянения.