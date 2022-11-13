В Нижнем Новгороде устраняют последствия урагана. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Последствия шквалистого ветра и непогоды устраняют в районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Глава города отметил, что никто не пострадал. Порывы ветра, по оценкам специалистов, местами достигали 20 м/с. «Последствия непогоды сейчас устраняют оперативные и дорожные службы. От жителей поступило 37 сигналов о случаях с падением деревьев. Также зафиксированы 2 отключения электроэнергии в Ленинском и Нижегородском районах. На местах проводятся восстановительные работы, в течение дня в дома вернётся свет», - сообщил мэр. В настоящее время районы города продолжают ликвидировать последствия ливня и урагана. Как сообщили в администрации Ленинского района, в результате ветра повалено 8 деревьев в сквере «Техноткань», на улицах Юпитерской, Сухопутной, Паскаля, Матросской, Каховской, Ангарской и на переулке Райниса. Сильные порывы ветра также повалили световые фигуры на бульваре Заречном. «К моменту на 11.00 работы по распилу деревьев завершены на улице Юпитерской,1, пр. Ленина, 82 и в переулке Райниса, 12 и в сквере «Техноткань». Поручил дорожным и коммунальным службам ускорить работу по ликвидации последствий непогоды», - рассказал глава администрации Ленинского района Александр Кулагин. По словам главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, с раннего утра над устранением последствий сильного ветра работают домоуправляющие компании, подрядные организации, коммунальные службы. Так, на придомовых территориях, обслуживаемых домоуправляющей компанией «Наш Дом», над ликвидацией последствий стихии задействовано 5 бригад рабочих с пилами, 7 единиц техники. «В первую очередь от упавших деревьев и веток освобождаются проезжие части и пешеходные тротуары, также ведутся работы рядом с социальными объектами и в скверах. Работы идут на пр. Ильича, ул. Героя Поющева и др.», - уточнил Александр Нагин. В администрацию Сормовского района поступило 7 обращений по упавшим деревьям на улицах Ефремова, Энгельса, Исполкома, Планетной. Ночью и в настоящее время там идут восстановительные работы. «Откачана вода на ул. Светлоярской, Федосеенко, пр. 70 лет Октября. Проверка территории района продолжается, жители могут сообщить об упавших деревьях в администрацию района», - отметил и.о. главы Сормова Алексей Рыболовлев.

В Приокском районе уже убраны упавшие деревья на улицах 40 лет Победы, 6 и Щербинки-1, 11,26. На данный момент рабочие задействованы на улицах Щербинки-1, 17 и Пятигорской, 9. «Подрядные и ресурсоснабжаюшие организации района работают над проверкой всех возможно пострадавших систем. Специалисты подрядных организаций и ДУКов продолжают проверять территории для последующей уборки: 3 МТЗ вышли на прометание осевых линий на главных магистралях района», - добавил и.о. главы администрации Приокского района Вадим Харченко. В Советском районе ветер повалил деревья на ул. Заярская, Надежды Сусловой, Артельной, Невзоровых, Норвежской. Кроме того, сигнал поступил с улиц Ошарская и Ванеева. «Специалисты работают с раннего утра, поэтому часть заявок, поступивших от жителей, уже отработаны. На других адресах продолжается уборка», - сообщила и.о. главы администрации Советского района Екатерина Аширова. По словам главы администрации Канавинского района Олега Алешина, завершается откачка воды на улицах Генерала Зимина, Гордеевской, Тонкинской, Советской, Мурашкинской и Московском шоссе. Упавшие деревья были распилены и вывезены с территорий. И.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов рассказал, что ведется расчистка от упавших деревьев на улицах М. Горького, Радужной, Добролюбова, Большие овраги.

В Московском районе на улице Лубянской и Московском шоссе приводят в порядок улицы и придомовые территории от сломанных и упавших деревьев. Как подчеркнул глава района Владимир Кропотин, кровли зданий не повреждены.