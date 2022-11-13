Канатная дорога в Нижнем Новгороде приостановила работу из-за сильного ветра

Канатная дорога приостановила работу в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Канатная дорога Нижний Новгород – Бор временно приостановила свою работу из-за сильного ветра 13 ноября. Об этом перевозчик информирует по телефону.

Порывистый северо-западный ветер все еще сохранился в Нижегородской области, что мешает работе транспорта. Пока неизвестно, когда канатная дорога возобновит свою работу. В данный момент нижегородцам придется использовать автобус, который уступает по времени и удобству воздушному транспорту.

Напомним, что вечером 12 ноября на Нижегородскую область обрушились сильный ветер с проливным дождем. В результате вчерашнего урагана 5 районов региона частично остались без света. Также не обошлось и без аварий на энергосетях в самом Нижнем Новгороде. Ленинский и Нижегородский районы остались без электроэнергии.