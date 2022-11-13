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НовостиОбщество13 ноября 2022 11:22

Два района Нижнего Новгорода остались без электроэнергии из-за урагана

Речь идет о Ленинском и Нижегородском районах
Полина ШИБАЛКИНА
Два района Нижнего Новгорода остались без электроэнергии из-за урагана.

Два района Нижнего Новгорода остались без электроэнергии из-за урагана.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ленинский и Нижегородский районы остались без электричества из-за урагана. Об этом сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Напомним, что вчера 12 ноября в Нижегородской области несколько часов бушевал сильный ураган. По сообщению МЧС, скорость ветра достигала до 22 метров в секунду. В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроэнергии.

По информации мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, повалено 37 деревьев. По прогнозам, плохая погода может сохраниться. Сильный ветер продолжается и сегодня.