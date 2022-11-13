20 деревьев рухнули на машины из-за урагана в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Более 20 деревьев обрушились на машины во время урагана в Нижегородской области. Об этом сообщает МЧС по Нижегородской области.

12 ноября в Нижегородской области погода разыгралась не на шутку. На нижегородцев обрушился ливень с сильным ветром и молнией. Страшная стихия вырывала ели прямо с корнем. Порыв ветра достигал до 22 метров в секунду. Сильный ветер вырывал деревья, сносил крыши и даже стены построек.

Сегодня Нижний Новгород восстанавливается после сильного урагана. По сообщению МЧС, в девяти районах Нижегородской области остаются без электроснабжения порядка 5 тысяч жилых домом с населением более 20 тысяч человек. В настоящее время работают 17 аварийных бригад, 51 человек, 18 единиц техники для устранения последствий урагана.

Все восстановительно-ремонтные работы будут закончены сегодня вечером около 22:00.