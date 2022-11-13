Пять районов Нижегородской области остались без света из-за урагана 13 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

12 ноября в Нижегородскую область пожаловали сильный ветер и проливной дождь, сопровождавшиеся молнией. Некоторые районы остались без электричества во время урагана. О последствиях непогоды сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

О последствиях вчерашнего урагана сообщили девять муниципальных образований Нижегородской области. Отключение электроэнергии зафиксировали в Арзамасе, Первомайске, на Бору, в Балахнинском, Воскресенском, Богородском, Городецком, Пильнинском и Тонкинском районах.

На сегодняшний день без электричества частично остаются пять муниципальных образований Нижегородской области, количество жилых домов уточняется. На местах уже работают аварийно-восстановительные бригады. Электричество обещают восстановить ориентировочно до 22.00 13 ноября.

Известно, что 13 ноября непогода сохраняется, ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду.