Энергетики «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» переведены в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с прогнозом ухудшения погодных условий на территории Нижегородской области (местами грозы, ливни, град, порывы юго-западного ветра до 17 м\с) в филиале «Нижновэнерго» введен режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

К оперативному реагированию готовы 78 бригад, 238 человек и 115 единиц техники.

Все бригады укомплектованы необходимым, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении филиала находятся 254 передвижных РИСЭ суммарной мощностью 8,26 МВт, в том числе РИСЭ мощностью 30 кВт и выше – 66 ед. суммарной мощностью 7.13 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.