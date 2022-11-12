ХК «Торпедо» обыграл «Сочи» со счетом 5:3. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» блистательно обыграл «Сочи» со счетом 5:3. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

- Выдержав стартовый натиск хозяев, «Торпедо» постепенно захватило инициативу и на протяжении всего матча владело ощутимым преимуществом, - говорится в сообщении клуба.

Уже к середине игры у нижегородцев был перевес в три шайбы. Причем каждый раз заметную роль в этом сыграл тренер Игорь Ларионов – именно он отдавал голевые передачи на своих партнеров.

- Сначала на 16-й минуте стартового периода он ассистировал Антону Сизову, который забросил свою первую шайбу в составе нижегородской команды. Затем (уже во втором периоде) он помог отличиться Сергею Гончаруку и Александру Дарьину, - сообщают представители клуба.

Окончательный счет игры 5:3 в пользу нижегородцев. Следующий матч им предстоит уже 14 ноября в Мытищах. Там они сыграют с «Куньлунь Ред Стар».

— Непростой матч против молодой команды с новым тренером. Терять им особо нечего, и в этом плане начало получилось не совсем обещающим. Но затем взяли себя в руки, владели инициативой. забросили хорошие шайбы. Соперник до конца боролся, пытался спасти игру. К сожалению, было очень мало зрителей, оценил итоги игры Игорь Ларионов.