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НовостиСпорт12 ноября 2022 15:32

ХК «Торпедо» сыграет с «Сочи» в матче КХЛ 12 ноября

В этом сезоне команды уже встречались на льду
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
ХК «Торпедо» сыграет с «Сочи» в матче КХЛ 12 ноября.

ХК «Торпедо» сыграет с «Сочи» в матче КХЛ 12 ноября.

Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» сыграет с ХК «Сочи» в матче КХЛ 12 ноября. В этом сезоне команды уже встречались. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

- «Торпедо» и «Сочи» уже встречались между собой в текущем сезоне. 20 октября команды провели матч в Нижнем Новгороде, и тогда наши хоккеисты порадовали болельщиков победой со счётом 4:1, - сообщается на сайте.

По данным клуба, этим двум командам предстоит провести четыре очных поединка в сезоне. Обе команды удачно и результативно сыграли в своих прошлых календарных поединках, и должны и в этой игре проявить себя. Впрочем, старт у ХК «Сочи» выдался непростым.

- «Скомканное» начало, ряд болезненных поражений, и как итог — одна из первых и достаточно немногих тренерских отставок. После двух месяцев сезона свой пост оставил Андрей Назаров, - отметили представители клуба.