Утепленную экипировку доставили мобилизованным нижегородцам. ФОТО: Дом народного единства.

Мобилизованным нижегородцам по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дополнительно доставляют утепленную экипировку. Среди доставляемых вещей утепленные сапоги и зимние спальные мешки. Об этом сообщили в координационном центре по поддержке военнослужащих, действующем на базе Дома народного единства.

- Губернатор поставил задачу постоянно быть на связи с мобилизованными, чтобы оперативно решать любые возникающие у них проблемы, - отметил руководитель Дома народного единства Константин Исаев. – На основе «обратной связи» сейчас совершенствуется наполнение рюкзаков. Если ранее наборы комплектовались легкими спальными мешками, то сейчас в связи при поддержке нижегородского бизнес-сообщества закупаем большие партии теплых вещей.

По данным координационного центра, за последнее время мобилизованным передано свыше 1 000 пар утепленных сапог и более 1 300 утепленных спальных мешков. С начала ноября утепленная экипировка передается в Кстово, Дзержинск, Мулино, Костромскую, Белгородскую и Ярославскую области. Одновременно туда же доставляются и другие гуманитарные грузы, в том числе с медикаментами и предметами первой необходимости.