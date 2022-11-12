Фасады 144 домов отремонтировали в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фасады 144 домов были отремонтированы в Нижегородской области по программе капитального ремонта за прошедшие десять месяцев этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Нижегородской области.

- В настоящее время работы уже завершены в Дзержинске, Балахне, Навашине, Сеченове, Ардатове и Воротынце, - говорится в сообщении.

По данным фонда, больше всего фасадов будет отремонтировано в самом Нижнем Новгороде – 103 дома. Работы проводятся во всех районах города. В частности, на данный момент отремонтированы 39 домов в Нижегородском, Советском, Московском, Ленинском и Канавинском районах. В остальных домах работы еще продолжаются. Все они идут в соответствии с графиком.