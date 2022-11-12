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НовостиОбщество12 ноября 2022 11:41

116 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области за сутки

Одновременно с этим 541 человек выздоровел после инфекции
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
116 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области за сутки.

116 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области за сутки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Нижегородской области выявили 116 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

- В настоящее время Нижегородская область находится на пятом месте в стране по уровню заболеваемости, - говорится в сообщении. – Лидируют в этом печальном рейтинге Москва (975 случаев), Санкт-Петербург (355 случаев), Московская область (241 случай), Свердловская область (296 случаев).

По данным на 12 ноября, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 116 новых случаев коронавируса. При этом два человека, к сожалению, скончались от Covid-19. За это же время 541 человек выздоровел после коронавируса. 21 человек угодил в больницу за сутки.