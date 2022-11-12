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НовостиОбщество12 ноября 2022 11:13

Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» стартует в Нижегородской области 15 ноября

Акция будет организована в виде соревнований между районами
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» пройдет в Нижегородской области. Акция состоится в период 15 ноября по 30 декабря. Мероприятие будет проходить в виде соревнования между районами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Главная цель экомарафона - возродить традиционный сбор макулатуры у населения, - рассказывают организаторы. - Благодаря этому у производителей бумаги появляется возможность экономить остродефицитное древесное сырье, а у жителей планеты - ее ресурсы. Сбор макулатуры также является частью программы создания отрасли по раздельному сбору отходов.

Для того чтобы принять участие в марафоне, необходимо заполнить заявку на сайте www.сдайбумагу.рф, где нужно указать свои данные, место дислокации, контактный телефон и объем макулатуры.