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НовостиОбщество12 ноября 2022 6:56

В школы Нижнего Новгорода перестали пускать родителей

Сделано это в связи с усилением антитеррористической безопасности
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
В школы Нижнего Новгорода перестали пускать родителей.

В школы Нижнего Новгорода перестали пускать родителей.

Фото: Александр БОЙКО

В школы Нижнего Новгорода перестали пускать родителей. На это нижегородцы пожаловались на странице губернатора Нижегородской области.

- Моя дочь учится в МБОУ № 7 на улице Верхнепечерская 4а. После уроков она ходит на разные кружки. Кружок длится примерно 1 час. Уже холодно, и ждать на улице целый час - это невыносимо, - рассказала Юлия С. - Охранник и директор школы категорически не пускают меня в школу, даже подождать в коридоре у входа на первом этаже.

Как оказалось, такое поведение школьных администраций связано с усилением антитеррористической безопасности в школах.

- С целью усиления мер по обеспечению антитеррористической защищенности вход в школу посторонних лиц ограничен и запрещен в соответствии с приказом городского департамента образования, - пояснили в администрации Нижнего Новгорода. - Школам приказано исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц и нахождение транспортных средств на территории.