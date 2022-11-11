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НовостиОбщество11 ноября 2022 19:29

Глеб Никитин отведал суточные щи на Нижегородской ярмарке

Готовили их в передвижной печке
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Глеб Никитин отведал суточные щи на Нижегородской ярмарке.

Глеб Никитин отведал суточные щи на Нижегородской ярмарке.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отведал суточные щи на Нижегородской ярмарке. Их приготовили фермеры из Перевозского района в специальной передвижной печке. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

- Ярмарка наших фермеров открылась на Нижегородской ярмарке специально к региональному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, - отметил Глеб Никитин. - Свежий хлеб, молочка, сыры, рыба, соленья, мед, сладости, сувениры от нижегородских производителей – все можно купить.

По словам губернатора, впервые на ярмарке были представлены овощи и фрукты, которые вырастили ученики аграрных классов Алешковской школы (Богородский муниципальный округ) и Ильино-Заборской основной школы (Семеновского городского округа).