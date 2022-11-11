Глеб Никитин отведал суточные щи на Нижегородской ярмарке.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отведал суточные щи на Нижегородской ярмарке. Их приготовили фермеры из Перевозского района в специальной передвижной печке. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
- Ярмарка наших фермеров открылась на Нижегородской ярмарке специально к региональному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, - отметил Глеб Никитин. - Свежий хлеб, молочка, сыры, рыба, соленья, мед, сладости, сувениры от нижегородских производителей – все можно купить.
По словам губернатора, впервые на ярмарке были представлены овощи и фрукты, которые вырастили ученики аграрных классов Алешковской школы (Богородский муниципальный округ) и Ильино-Заборской основной школы (Семеновского городского округа).