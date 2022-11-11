Порывистый ветер ожидается в Нижнем Новгороде 12 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Новгороде 12 ноября ожидается порывистый ветер. Соответствующее экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

- Утром и днем 12 ноября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается сильный ветер с порывами до 14-19 метров в секунду, - говорится в сообщении. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе возможно увеличение числа аварий, связанных с повреждением линий электропередач, нарушениями в работе объектов ЖКХ и обрушением слабоукрепленных конструкций. Также возможны затруднения при проведении высотных аварийно-восстановительных работ.

Спасатели предупреждают, что если порывистый ветер застал вас на улице, то нужно постараться укрыться в ближайшем здании. Также стоит держаться подальше от линий электропередач и деревьев.