БК «Пари НН» на своем паркете обыграл «Минск» со счетом 84:67

Следующие свои игры нижегородская команда проведет на выезде. Фото: Мария СОРОКИНА

Баскетболисты «Пари НН» со счетом 84:67 обыграли «Минск» в домашнем матче Единой лиги ВТБ, состоявшемся в Нижнем Новгороде 11 ноября.

Уже в первой четверти нижегородские баскетболисты повели в счете и к окончанию игрового отрезка заработали преимущество в десять очков — 21:11. Второй игровой отрезок команды завершили с зеркальным счетом 42:24.

Во второй половине игры минчане попытались выровнять игру и в заключительной четверти им удалось перебросать «черно-белых» на 11 очков. Тем не менее, матч завершился победой нижегородской команды. Самым результативным игроком матча стал Джермейн Лав, набравший 18 очков, еще 13 у Александра Чадова, 11 у Дмитрия Хвостова.

Следующую игру нижегородская команда проведет 14 ноября на выезде против столичного ЦСКА. Ближайший домашний матч нижегородцев состоится 23 ноября, соперником будет «Астана» из Казахстана.