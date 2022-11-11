ФК «Пари НН» со счетом 3:2 обыграл «Ахмат» на домашнем поле

Лучшим игроком матча признан Тимур Сулейманов. ФОТО: ФК "Пари НН"

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» обыграл футбольный клуб «Ахмат» со счетом 3:2. Матч прошел на стадионе "Нижний Новгород". Об этом на своей странице в социальных сетях сообщили представители клуба.

Как сообщается, во время матча особенно отличились нижегородские футболисты Михайлов, Сулейманов и Рыбчинский. Именно они стали авторами трех голов. Лучшим игроком матча признан Тимур Сулейманов. Свою награду он получил после игры. А вот среди футболистов «Ахмата» голы забили Ильин и Тимофеев.

- Важная победа в последнем домашнем матче этого года в чемпионате. Игра держала на предельных эмоциях до последней минуты. Но тем и приятнее итоговый счёт, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.