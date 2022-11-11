Дорожную развязку в Кузнечихе-2 могут отремонтировать в 2023 году

Дорожную развязку в микрорайоне Кузнечиха-2 могут отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом в своем еженедельном прямо эфире в телеграм-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, - отвечая на вопросы нижегородцев.

В ходе эфира нижегородка пожаловалась на большой поток машин в сторону Новопокровского. По ее словам, дорога на этом участке слишком узкая.

По словам мэра, эту дорогу планировали отремонтировать еще в этом году. Однако затем из плана ее убрали, так как мэрия не успела вовремя подготовить документы. Теперь ее могут отремонтировать в 2023 году. Благодаря ремонту этот участок дороги будет расширен в районе разворотного кольца.