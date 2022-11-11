Дорогу на проспекте Циолковского в Дзержинске отремонтируют в 2023 году. ФОТО: Администрация Дзержинска

В Дзержинске в 2023 году отремонтируют дорогу на проспекте Циолковского, а также дороги регионального и муниципального значения. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Дорожная кампания в Дзержинске в первую очередь была нацелена на решение наиболее болезненных вопросов. В частности, это касается дорожного центрального кольца, улицы Петрищева, - сказал глава Дзержинска Иван Носков. – Горожане уже привыкают к тому, что можно ездить по безопасным дорогам. В 2023 году продолжим работу.

По словам главы администрации Дзержинска, на данный момент уже заключены контракты на первые объекты.

Уже известно, что в 2023 году отремонтируют участок от перекрестка с улицы Урицкого до пересечения с проспектом Свердлова, а также путепровод на проспекте Свердлова через железнодорожные пути. Общая протяженность этих дорог составит около 5,4 километров. Одновременно с этим будет отремонтирован четырехкилометровый участок, соединяющий Дзержинск с объездной дорогой Нижнего Новгорода.