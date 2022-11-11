Семь детсадов сдадут в Нижнем Новгороде до конца года. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Семь детских садов планируется сдать в Нижнем Новгороде до конца года. Об этом в ходе своего визита на один из объектов сообщил глава города Юрий Шалабаев.

- В этом году уже сдали два садика, и до конца года готовим еще семь. Темпы позволяют нам успешно решать вопросы и цели, поставленные национальным проектом «Демография», - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Глава города лично оценил степень готовности трех детских садов – на улицах Глеба Успенского, Генерала Зимина и Сергея Есенина. Юрий шалабаев напомнил, что в соответствии с законодательством, достроенный детский сад сначала должен получить документ о завершении строительства, затем – документ о вводе объекта в эксплуатацию. И только после этого образовательное учреждение может проходить лицензирование.

Как удалось выяснить в ходе визита, готовность детсадов на улицах Глеба Успенского и Зимина составляет 100%. Детский сад на улице чуть-чуть не дотянул до полной готовности – 99,9%.