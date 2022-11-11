Нижегородская учительница вышла в финал конкурса «Лучший учитель географии»

Третий съезд учителей географии Нижегородской области прошел в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина. ФОТО: Пресс-служба Мининского педагогического университета.

Третий съезд учителей географии Нижегородской области прошел в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина 11 ноября. Для участия в съезде в университет приехали учителя географии со всей Нижегородской области, а в онлайн-формате к мероприятию присоединились ученые ведущих вузов страны.

– В этом году 85 лет исполняется высшему географическому образованию в нашем регионе и мне очень приятно, что Мининский университет имеет прямое отношение к этой дате. Мы готовим учителей географии, которые в дальнейшем передают знания следующим поколениям. Мы готовим профильных специалистов, которые работают на предприятиях региона. Учитель географии – уникальная профессия, она позволяет ребенку в течение академического часа совершить кругосветное путешествие по нашей планете, ознакомиться с различными климатическими зонами, узнать о часовых поясах и, конечно, о великих открытиях в области географии, – сказал в приветственном слове ректор НГПУ им. К. Минина Виктор Сдобняков.

Организаторами съезда выступил фонд «Устойчивое развитие Нижегородской области» и Нижегородское отделение Русского географического общества в партнерстве с Ассоциацией учителей географии Нижегородской области при поддержке правительства Нижегородской области и Мининского университета.

– Региональное отделение «Русского географического общества» и наш фонд стали сотрудничать с ежегодного проекта «Премия имени Александры Потаниной» для учителей географии Нижегородской области. И так случилось, что на третий год эта премия стала всероссийской, участниками были люди из Владивостока и из Ростова-на Дону. Премия была отмечена «Русским географическим обществом» российского масштаба на съезде. Тогда и было принято решение об организации всероссийского конкурса «Лучший учитель географии», – поделился директор фонда «Устойчивое развитие Нижегородской области» и депутат ЗСНО Александр Тимофеев.

В 2022 году всероссийский конкурс «Лучший учитель географии» проходит в Нижнем Новгороде во второй раз. Участие в нем приняли учителя географии из 72 субъектов со всей страны, однако в полуфинал смогли выйти преподаватели из 15 субъектов РФ.