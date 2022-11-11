16-летний Илья Гордеев пропал в селе Ошминское в Тоншаевском районе

Пропал подросток. ФОТО: Поисково-спасательный отряд «Волонтер».

В селе Ошминское в Тоншаевском районе пропал 16-летний Илья Гордеев. Подросток 10 ноября около 18:00 ушёл из дома на улице Школьная и обратно так и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

– Максимальный репост! Пропал подросток! – просят поисковики.

Пропавший имеет среднее телосложение, рост 160 сантиметров, тёмные и вьющиеся волосы, глаза карие. Среди особых примет – на виске у мальчика выбриты стрелки. Был одет в синюю осеннюю куртку, бежевую шапку с двумя чёрными полосками и серое трико.

Все, кому известно что-либо о месте нахождении Ильи Гордеева, просят звонить на горячую линию волонтёрского отряда по телефону: 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-906-367-03-73 Ольга (Аврора).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!