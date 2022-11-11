Минимущества утвердило кадастровую стоимость 1,6 млн земельных участков Нижегородской области

На основе кадастровой оценки будут рассчитаны налог на имущество и земельный налог Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство имущественных и земельных отношений по региону утвердило кадастровую стоимость 1,6 млн участков по состоянию на 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На основе кадастровой оценки будут рассчитаны налог на имущество и земельный налог. Оценку объектов проводило ГБУ НО «Кадастровая оценка».

– В 2021 году многие граждане и юридические лица воспользовались своим правом пересмотреть действующую кадастровую стоимость и определить ее в размере рыночной. Приняли решение установить кадастровую стоимость участков в размере ранее присвоенной им рыночной стоимости по решению суда или ГКУ «Кадастровая оценка» с индексацией на дату оценки, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.