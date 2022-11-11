Юрий Шалабаев проверил детские сады, которые готовятся к сдаче в Нижнем Новгороде

Глава города Юрий Шалабаев проверил готовность трех детских садов, которые находятся в разной степени готовности: на улицах Глеба Успенского, Генерала Зимина и Сергея Есенина.

«В этом году уже сдали два садика, и до конца года готовим еще семь. Темпы позволяют нам успешно решать вопросы и цели, поставленные национальным проектом «Демография», - отметил мэр. – Он напомнил, что по существующей процедуре новый детский сад сначала должен получить документы о завершении строительства (ЗОС), потом – о вводе объекта в эксплуатацию, затем нужно провести лицензирование.

Детсад на улице Глеба Успенского рассчитан на 177 детей от полутора до семи лет. Готовность составляет 100%. Накануне он получил заключение инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. В садик сейчас завозят и устанавливают необходимое оборудование.

«Корпус рассчитан на восемь групп и является вторым зданием детского сада №369. Несмотря на это, он построен как отдельный. Наш садик расположен в новом жилом комплексе, он здесь очень нужен, много молодых семей. Внутри есть удобная навигация, кабинеты дополнительного образования, музыкальный и физкультурный залы. Территория учреждения благоустроена, для каждой группы есть свой участок с безопасным покрытием и игровым оборудованием», - рассказала заведующая Елена Овсянникова.

В детском саду на улице Зимина для детей предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога. Готовность также составляет 100%, есть разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас монтируется мебель, до конца ноября закончат поставки интерактивного и игрового оборудования.

«У нас оборудован пищеблок с горячим цехом и дополнительными подсобными помещениями. Проектными решениями в пищеблоке предусмотрен лифт для доставки продуктов, что облегчит работу персоналу. Есть 12 прогулочных площадок. Очень ждем детишек», - сообщила заведующая Екатерина Павлова.

Готовность детсада на улице Есенина – 99,9%. В ближайшее время он получит заключение инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

«Буквально все предусмотрено для удобства родителей и детей. Допустим, ясли –это подогреваемые полы, широкие лестничные клетки, у нас есть лифты для маломобильных людей, пандусы. Сейчас уделяется большое внимание безопасности, и у нас установлены уже пожарная сигнализация, тревожная кнопка, дымоудалители, система оповещения о пожаре, охранная сигнализация», - рассказала заведующая Ольга Коровина.

«Мы активно решаем вопрос очередности в детские сады, особенно для детишек от 1,5 до 3 лет. Она была около 2 200 человек, а сейчас 570. Будем продолжать решать этот вопрос. Для ребят от 3 до 7 лет очередности как таковой нет, но нужно понимать, что родители хотят водить своих детей в детские сады поближе к дому», - заявил глава города Юрий Шалабаев по итогам инспекции.