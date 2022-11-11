Нижегородский завод KM PRECAST показал процесс производства новых фасадных панелей. Фото: ГК Каркас-Монолит

Представители строительной отрасли побывали на нижегородском заводе KM PRECAST, специализирующемся на производстве сборных железобетонных изделий и многослойных панелей. В рамках сезона “Архитектурные четверги - 2022” Группа компаний “Каркас Монолит” организовала экскурсию совместно с Домом архитектора.

Из комментариев директора KM PRECAST Довлетбия Байбекова следует, что в Нижегородской области аналогов подобных производств на данный момент нет. Завод выпускает довольно широкий спектр строительных конструкций и изделий, пишет newsnn.ru.

«Если говорить о многослойных фасадных панелях, производство предлагает большое количество различных решений в плане цветов и фактуры, что дает возможность индивидуального подхода к заказчику, чтобы удовлетворить потребности любого застройщика и архитектора», - заявил Байбеков.

Руководитель предприятия KM PRECAST акцентировал внимание на том, что производственные мощности завода функционируют сейчас на своем пике. Выпускаемую предприятием продукцию направляют семи возводимым объектам. Это указывает на уверенный рост интереса к ней со стороны застройщиков, отметил Байбеков.

no_title. Фото: ГК Каркас-Монолит

Изготавливаемые на заводе KM PRECAST панели применяют при строительстве жилых комплексов “КМ Тимирязевский”, “КМ Ривер Парк” и “КМ Анкудиновский Парк” ГК “Каркас Монолит”. Байбеков проинформировал также о том, в 2022 году был достроен КМ TOWER PLAZA, который является визиткой возглавляемого им предприятия.

Экскурсию провел архитектор ГК “Каркас Монолит” Максим Горев. Он указал на кардинальные отличия современных панельных домов от зданий, строившихся ранее. Изготовленные с применением передового оборудования многослойные панели гораздо более качественные, а гарантийный срок эксплуатации их свыше 70 лет, уточнил эксперт.

Из заявления министра градостроительной деятельности Нижегородской области Марины Раковой следует, что на планку, устанавливаемую сегодня группой компаний «Каркас Монолит», и за счет собственного производства в том числе нужно ориентироваться многим.

no_title. Фото: ГК Каркас-Монолит

Продемонстрированная на предприятии технология делает возможной сборку фасада дома в течение нескольких недель, пояснила Ракова. По ее словам, речь идет в данном случае об очень важном факторе, если учесть тот факт, что стоит цель наращивать темпы строительства жилья.

Подчеркнем, что завод KM PRECAST – одно из самых крупных в субъектах ПФО предприятий, выпускающих сборные железобетонные конструкции и многослойные цветные фасадные панели.