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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:28

Нижегородский кремль перешел на зимний режим работы

Кольцевой маршрут по кремлёвской стене закрыт до весны
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородский кремль перешел на зимний режим работы

Нижегородский кремль перешел на зимний режим работы

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский кремль перешел на зимний режим работы. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Нижнего Новгорода.

Кольцевой маршрут по кремлёвской стене частично закрыт до весны. В холодное время можно посетить участок от Дмитриевской до Часовой башни.

Также зимой на территории кремля будет работать детская площадка. Исключением стали качели-скамейки. Они будут зафиксированы в это время для безопасности.

Как сообщается на канале ведомства, нижняя площадка Губернаторского сада закрыта. Но действовать в зимнее время будет верхняя площадка.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, плюсовая температура будет радовать нас еще пару дней, после чего в регионе установится легкий мороз.