Нижегородский кремль перешел на зимний режим работы Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский кремль перешел на зимний режим работы. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Нижнего Новгорода.

Кольцевой маршрут по кремлёвской стене частично закрыт до весны. В холодное время можно посетить участок от Дмитриевской до Часовой башни.

Также зимой на территории кремля будет работать детская площадка. Исключением стали качели-скамейки. Они будут зафиксированы в это время для безопасности.

Как сообщается на канале ведомства, нижняя площадка Губернаторского сада закрыта. Но действовать в зимнее время будет верхняя площадка.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, плюсовая температура будет радовать нас еще пару дней, после чего в регионе установится легкий мороз.