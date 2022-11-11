Молодежные объединения Дзержинска выиграли в 2022 году гранты на полмиллиона рублей

9 ноября в администрации Дзержинска состоялось плановое заседание координационного совета по реализации государственной молодежной и семейной политики. В нем приняли участие представители администрации города, общественных организаций, учреждений дополнительного, среднего и высшего образования и Молодежной администрации города.

На заседании были подведены итоги участия молодежи Дзержинска в форумах областного и всероссийского масштаба, а также мероприятий, проведенных молодежными центрами совместно с администрацией города в 2022 году. Так, общая сумма грантовых средств, привлеченных в 2022 году на реализацию молодежных проектов на форумах, составила более 500 тысяч рублей. Это проект «Школа современных компетенций «Открывай себя» Анны Плотниковой и «Шаг навстречу» Елизаветы Кустиковой. Также победителем по итогу областного слета молодых семей был признан клуб «Клюква» центра «Молодежные инициативы».

«Всего в форумах в 2022 году приняли участие около 60 представителей молодежи Дзержинска, некоторые ребята побывали на нескольких сразу. Это и всем известные «IВолга» в Самарской области, «Таврида» в Крыму, «Территория смыслов» в Московской области и наш областной окружной форум добровольцев в Нижнем Новгороде. Прежде всего, ребята едут за новым опытом, знакомствами и вдохновением для социальной проектной деятельности. Причем не только студенты, но и старшие школьники. Наша задача – заинтересовать еще больше ребят, показать им разные возможности развития и помочь сориентироваться на тех, которые важны именно им», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

О вовлечении молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество рассказали представители учреждений дополнительного, среднего и высшего образования. Так, в ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева уже несколько лет развивается Центр свободного доступа для учеников старших классов школ, техникумов и колледжей, где они бесплатно знакомятся с химией, техникой и программированием.

«Каждый год в октябре мы начинаем набор в наши профильные школы: в химической мы предлагаем направления, связанные с неорганической, органической и аналитической химией, в «Технической школе» – «Инженер-конструктор», «Автоматизация и информационные системы», а в «Школе программирования» учим оживлять web-страницы, разрабатывать игровые «движки» и «разговаривать» сайты. Плюс ребята слушают лекции ведущих ученых вуза и выполняют практические работы в наших лабораториях. На следующем этапе – с января по март – лучших ребят привлекаем к исследованиям и научно-технической работе в составе проектных команд под руководством молодых ученых института. Здесь, что называется, мы имеем обоюдную пользу. Наши молодые «научники» приобретают бесценный педагогический опыт, а юные исследователи приобщаются к современным требованиям организации и проведения научных работ», – рассказал директор ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева Александр Петровский.

По информации управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинска, в 2022 году представители молодежи вновь смогут принять участие в конкурсе молодежных социальных проектов с общим грантовым фондом 400 тысяч рублей, а также в соискании ежегодной премии «Талантливая молодежь». Помимо этого, до конца года молодежь города ждет «Чернореченский бал» и фестиваль ко Дню добровольца «Город добрых людей».