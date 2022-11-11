Глеб Никитин обсудил с нижегородскими промышленниками итоги работы предприятий региона за пять лет

Нижегородская ассоциация промышленников провела отчетное собрание ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородская ассоциация промышленников провела собрание, на котором были подведены итоги за пять лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Промышленность и бизнес помогли региону показать в этом году достойные результаты в сфере экономики. Нижегородские предприятия даже в сложных условиях реализуют проекты импортозамещения. В этом помогает нижегородский бизнес.

Также губернатор отметил, что предприятия отгрузили кровати для военных частей в Мулине и Брянской области. Многие предприятия помогают военнослужащим со снаряжением. А мобилизованным сотрудникам компании продолжают выплачивать зарплату. Кроме того, нижегородский бизнес продолжает оказывать поддержку по восстановлению Харцызска.

– За это время вместе не один «пуд соли» съели. И в непростые времена пандемии, санкций, и в праздничные – ЧМ-2018, 800-летие Нижнего Новгорода – всегда работали сообща, – отметил качественную совместную работу Нижегородской ассоциации промышленников Глеб Никитин.