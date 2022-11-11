Прокуратура взыскивает 17 млн рублей взятки с бывшего замглавы нижегородской мэрии Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прокуратура обратилась в Нижегородский районный суд с просьбой взыскать с бывшего замглавы городской администрации в бюджет РФ 17 млн рублей взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-замглава нижегородской мэрии Владимир Привалов в 2021 году был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в 170 млн рублей за взятку.

Прокурор по статье «недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности», попросил суд взыскать с осужденного сумму взятки 17 млн рублей.

Согласно приговору, Владимир Привалов в течение года получал взятку с инвестора в похоронный бизнес Мамуки Лосаберидзе через посредников. Но чиновники не смогли помочь инвестору с предоставлением земли под крематорий. Тогда Мамука Лосаберидзе, посчитав, что его серьезно обманули, стал угрожать Олегу Кондрашову по поводу действий его заместителя Владимира Привалова. Инвестору были отданы 24 млн рублей.

Так как сумма, которую вернули, превышала сумму взятки, адвокаты Владимира Привалова и Олега Кондрашова заявили, что иск прокуратуры необоснованный. Также экс-заместитель утверждает, что от инвестора он никаких взяток не получал.

Слушание по делу «взятки с кэшбэком», как говорят юристы, будет продолжено в декабре.