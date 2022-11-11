Премию за добычу волка в Нижегородской области увеличили до 35 тысяч рублей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Премию за добычу волка для охотников в Нижегородской области увеличили с 5 тысяч до 35 тысяч рублей. Соответствующий приказ 28 октября 2022 года подписал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, документ опубликован на сайте минлесхоза.

Как сообщили в ведомстве, такое решение было принято с целью регулирования численности этих хищников, для сдерживания роста их популяции.

- Волки способны нанести серьезный урон численности диких животных, а также сельскому хозяйству. Кроме того, они являются переносчиками опасных заболеваний и могут угрожать жизни и здоровью человека. К летнему сезону общая численность волков за счет приплода может значительно вырасти – одна самка приносит от 3-х до 13 волчат, - пояснили в министерстве лесного хозяйства Нижегородской области.

На выплату могут рассчитывать охотники, имеющие разрешение на добычу волка. Как правило, охота на этого зверя – затратное мероприятие. Обычно она ведется силами нескольких человек и занимает не один день, поэтому увеличение премии за добычу волка сочли целесообразным.

Прошлой зимой, напомним, стая волков держала в страхе жителей северных районов Нижегородской области – хищники появлялись в деревнях и селах даже днем, а по ночам срывали с цепей собак.

Несколько дней назад фотоловушка в Керженском заповеднике засекла стаю из восьми волков.