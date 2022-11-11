Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил Дзержинск и передал дзержинскому храму отреставрированную икону

В соборе в честь Воскресения Христова состоялась торжественная встреча иконы Cвятителя и Чудотворца Николая. Икона была отреставрирована в мастерских Нижегородской епархии, а передал ее в дзержинский храм митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

«Мы с вами идем по пути духовного возрождения – строим православные храмы, развиваем православное образование и воспитание. Одна из главных традиций православного Черноречья – обретение древних святынь. Сегодня в Воскресенское благочиние прибыл образ святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Более двухсот лет назад он был написан для одного из храмов Нижегородской земли и до сегодняшнего дня находился в ризнице древлехранилища. Сегодня мы приносим этот образ в дар главному городу благочиния», – отметил митрополит Георгий.

Глава города Дзержинска Иван Носков поблагодарил митрополита Георгия за внимание к городу и к прихожанам дзержинского храма. «В непростое время люди всех конфессий, всех национальностей должны объединяться и иметь возможность увидеть и послушать своего духовного наставника, поделится тревогами, получить духовную поддержку и наставление. Я рад, что в нашем городе в мире и согласии живут представители разных национальностей и разного вероисповедания, потому что в основе любой официальной религии лежат милосердие и умение прощать, любовь к родине и готовность встать на ее защиту, честность и взаимоуважение», – подчеркнул он.

После торжественной встречи иконы в соборе в честь Воскресения Христова состоялась литургия, которую возглавил митрополит Георгий. После завершения литургии митрополит встретился с учениками и педагогами Православной гимназии в честь преподобного Серафима Саровского и ответил на их вопросы.

Святыня пробудет в дзержинском храме несколько дней, после чего отправится с крестным ходом в храм Святителя и Чудотворца Николая, который сейчас строится в главном городе Воскресенского благочиния.

Справка:

Икона Святителя и Чудотворца Николая являет собой пример академического письма (получило распространение в нашей стране на рубеже XVIII-XIX веков). Образ был обнаружен в ходе реализации программы по выявлению в храмах епархии икон и росписи, которым требуется реставрация. Святыня находилась в удручающем состоянии и была отреставрирована специалистами епархиальных реставрационных мастерских. Для ее восстановления потребовалось около полугода.