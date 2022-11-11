Бывший мэр Нижнего Новгорода Лебедев рассказал, как предотвратил бунт из-за шампанского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев вспомнил, как в 1991 году предотвратил бунт из-за отсутствия шампанского на Новый год. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Экс-мэр Нижнего Новгорода рассказал, что женщины города Шахунья предупредили его как руководителя района о выходе на улицы, если на Новый год не будет шампанского.

– «Угроза» была реальной, так как 2-3 месяцами ранее на центральной площади города устроили табачный бунт 400-500 мужиков, – отметил бывший мэр Нижнего Новгорода.

Юрий Лебедев принял, как он сам сказал, креативные меры решения вопроса. Он попросил начальника вагонного депо станции Шахунья «найти» недостатки у двух из пяти вагонов с шампанским, которые следовали из Кирова. Начальник депо выполнил поручение, и два вагона были отправлены на длительный ремонт.

– А дальше дело техники: работники администрации, вагонного депо, представители торговой организации, юрист составили акт о передаче и приёмке груза в магазины РАЙПО, – добавил конкретики своего плана Юрий Лебедев.

Так жители Шахуньи встретили Новый год с традиционным игристым напитком.