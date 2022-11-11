Новобазарные склады в центре Нижнего Новгорода снесут ради строительства дома. Фото: Яндекс. Карты

Новобазарные склады, расположенные около площади Горького в Нижнем Новгороде, планируют снести для строительства многоэтажного жилого дома. Об этом свидетельствуют данные протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области, опубликованного на сайте регионального минграда.

Согласно документу, заявка на рассмотрение данного вопроса поступила от застройщика ООО СЗ «РегионИнвест52», который построил в этом квартале элитный ЖК «Симфония Нижнего». Компания попросила предоставить разрешение на использование участка, на котором расположены новобазарные склады, под жилую застройку.

- Освоение территории жилого квартала осуществляется застройщиком в рамках заключенного с администрацией Нижнего Новгорода ы 2011 году договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ильинская, Горького, Новая в Нижегородском районе. Участок выкуплен застройщиком в установленном законом порядке, - говорится в документе.

В результате комиссия приняла решение рекомендовать минграду разрешить застройщику использовать землю под многоэтажную жилую застройку. Также сообщается, что расположенный по соседству ОКН Дом Пешковых (ул. Горького, 74) будет сохранен. Также местные жители предлагали сохранить и отреставрировать здание новобазарного ледника (бывший гараж МВД) на улице Новой, однако это здание не является объектом культурного наследия, и застройщик принял решение о его сносе.