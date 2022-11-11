Нижегородцы, ушедшие добровольцами на СВО, получат статус ветерана боевых действий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижегородской области, которые отправились добровольцами на специальную военную операцию, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующие поправки в «Закон о ветеранах» приняла Госдума 10 ноября, сообщает председатель регионального парламента Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

- Закон вступит в силу, когда его одобрит Совет Федерации и подпишет Президент России. Значит, очень скоро! С этого момента статус ветерана боевых действий получат «лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти добровольческие формирования», - говорится в сообщении.

Таким образом, особый статус получат участники танкового батальона имени Козьмы Минина, который был сформирован в Нижегородской области в конце лета, и другие добровольцы.

Ранее сообщалось, что дети мобилизованных нижегородцев смогут посетить «Горьковскую елку» - традиционное новогоднее мероприятие, которое много лет проводится в Нижнем Новгороде.