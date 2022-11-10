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НовостиСпорт10 ноября 2022 19:02

ХК "Торпедо" со счётом 6:4 обыграл казанский АК Барс в домашнем матче 10 ноября

Счёт открыл Ю Сато на четвёртой минуте
Мария СОРОКИНА
ХК "Торпедо" со счётом 6:4 обыграл казанский АК Барс в домашнем матче 10 ноября.

ХК "Торпедо" со счётом 6:4 обыграл казанский АК Барс в домашнем матче 10 ноября.

Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда "Торпедо" со счётом 6:4 обыграла АК Барс из Казани в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, состоявшемся на льду "Нагорного" 10 ноября.

Уже на четвёртой минуте игры Ю Сато открыл счёт. Получив шайбу, японский нападающий хозяев эффектно обошёл соперников и пробил по центру ворот. Очередная шайба в ворота казанцев прилетела уже через минуту - Кирилл Воронин убежал с шайбой и выполнил передачу на Егора Виноградова, который успешно завершил атаку.

Следом свою первую шайбу забросили казанцы при игре 5 на 3. Несколько мгновений игры в равных составах и нижегородцы зарабатывают штраф за превышение численного состава. Играя в меньшинстве, Сергей Гончарук смог вернуть преимущество в две шайбы. Следом дуэт Фирстов - Сато вынуждает гостей фолить и игрок гостей отправляется отбывать штраф за подножку. Николай Коваленко воспользовался этой возможностью и забил четвёртую шайбу в ворота АК Барса.

На старте второй двадцатиминутки в ворота Ивана Кульбакова влетела ещё одна шайба. Торпедовцы ответили ещё двумя забитыми голами - свои моменты использовали Максим Летунов и Даниил Веряев. При счёте 6:2 арбитры вновь удалили двоих игроков "Торпедо", и соперники обратили эту возможность в ещё один гол.

В заключительном игровом отрезке казанцы забили свою четвёртую шайбу в этой игре.