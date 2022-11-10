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НовостиОбщество10 ноября 2022 18:46

62% нижегородцев против строительства новых православных храмов

В опросе принимало участие 200 нижегородцев
Полина ШИБАЛКИНА
62% нижегородцев против строительства новых православных храмов.

62% нижегородцев против строительства новых православных храмов.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Нижнем Новгороде 62% опрошенных высказались против строительства новых православных храмов в городе. Об этом сообщается в издании «В городе N», ссылаясь на слова активиста Сергей Гостева.

Нижегородский активист Сергей Гостев провел опрос, который длился с 22 апреля 2022 года по 22 мая. В мероприятии приняло участие 200 человек. По итогам опроса выяснилось, что 81% нижегородцев считают себя христианами. Но несмотря на высокий коэффициент религиозных людей, большинство все же высказались против возведения новых православных храмов.

Оказалось, 62% опрошенных высказали свое неодобрение по поводу строительства новых православных церквей в Нижнем Новгороде, 26% — не против подобных инициатив и 13% нижегородцев затруднились ответить.

Также нижегородцы выступили и против возведения храмов других конфессий. Так, 53% высказались против, и 27% поддерживали эту идею.