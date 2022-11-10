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НовостиОбщество10 ноября 2022 17:32

Некачественное сливочное масло обнаружили в Нижнем Новгороде

Нарушение выявили в сливочном масле от производителя «Объединение молоко»
Полина ШИБАЛКИНА
Некачественное сливочное масло обнаружили в Нижнем Новгороде.

Некачественное сливочное масло обнаружили в Нижнем Новгороде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В октябре этого года в результате лабораторных исследований было выявлено, что масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» от производителя «Объединение Молоко» не отвечает требованиям качества и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Нижегородской области.

Сообщается, что в масле нашли растительные жиры и несоответствие массовой доли жира. Анализ проводился в социальных учреждениях Мурманской и Калужской областях, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

В настоящее время производителю «Объединение молоко» отправили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований