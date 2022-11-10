Детскую школу искусств отремонтировали в Починках. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Починки Нижегородской области завершился капремонт детской школы искусств. Строительство велось в рамках федерального проекта «Культурная среда». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе модернизации детской школы отремонтирована входная группа, оборудован пандус для маломобильных граждан. Много работы провели внутри самого здания - заменили электропроводку и сети водоснабжения, отремонтировали помещения, в том числе репетиционный зал, кабинеты для занятий и лестницу.

Стало известно, что на ремонт школы искусств было направлено почти 11,4 млн рублей из федеральных средств, а также 6,8 млн рублей из областного бюджета и 1,7 млн рублей из местного бюджета.

В школе искусств четыре отделения – музыкальное, художественное, хореографическое и общее эстетическое.

Работают в ней 13 педагогов. Учащиеся школы и педагоги активно участвуют в жизни своего района. Музыканты выступают в районном Дворце культуры, преподаватели декоративно-прикладного искусства проводят мастер-классы во время праздников, например День села или День работника сельского хозяйства.

- Здание детской школы искусств было построено более 30 лет назад специально, чтобы в нем занимались музыкой, художественным творчеством, хореографией. Сейчас здесь учится более 200 детей, действуют два образцовых хоровых коллектива и два танцевальных ансамбля. Естественно, что ежедневно принимающие на себя такую нагрузку помещения требовали ремонта, - рассказал заместитель министра культуры Нижегородской области Андрей Попов.