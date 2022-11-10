810,6 миллионов рублей направят на замену лифтов в Нижегородской области в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На замену лифтов в многоквартирных домах Нижегородской области в 2022 году направят 810,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном фонде капитального ремонта.

- К нам поступает много обращений от жителей многоэтажек по вопросам замены лифта, - отметил генеральный директор Фонда Дмитрий Гнатюк. - Это одна из самых актуальных и масштабных задач, которая каждый год стоит перед Фондом капитального ремонта Нижегородской области. В этом году планируется заменить 221 лифт в 72 домах.

В самом Нижнем Новгороде в этом году будет заменено 156 лифтов в разных районах города. Наибольшее число лифтов будет заменено в Канавинском (37 лифтов), Нижегородском (36 лифтов) и Приокском районах (36 лифтов).

Также лифты будут менять и в других городах области, в том числе в Сарове и в Кстове.

Всего за последние семь лет в Нижегородской области заменили свыше 2,2 тысяч лифтов. На эти цели ушло 3,96 миллиардов рублей.