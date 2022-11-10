К строящемуся ледовому дворцу на Стрелке подвели водоснабжение. Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский водоканал провел центральную систему холодного водоснабжения и водоотведения к строящемуся ледовому дворцу на Стрелке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы велись открытым способом с полным перекрытием улицы Самаркандская. с 1 по 7 ноября дорога была закрыта для автотранспорта, в связи с чем жители Мещеры испытывали затруднения с передвижением в часы пик.

В настоящий момент прокладка трасс водоснабжения окончена, рабочие засыпали котлован с послойным уплотнением. Также на этом участке восстановили асфальтобетонное покрытие и установили бордюры.

С 8 ноября этого года движение по улице Самаркандская снова открыто для автотранспорта.

Ледовый дворец – один из самых долгожданных проектов Нижнего Новгорода. Многофункциональная ледовая арена появится на Стрелке, между футбольным стадионом и собором Александра Невского.

Согласно проекту, здание дворца будет пятиэтажным, а вместимость трибун составит 12,5 тысячи зрителей. Под куполом дворца разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Стадион станет домашней ареной нижегородского клуба «Торпедо», однако здесь будут проводиться не только хоккейные матчи различных уровней, но также всероссийские соревнования по фигурному катанию, кёрлингу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

Более того, по замыслу архитекторов, ледовый стадион будет многофункциональным и сможет выступать в качестве площадки для проведения выставок, форумов и концертов.