Нижегородец опроверг свою причастность к съемке и сливу интимного видео с учительницей

Житель Нижнего Новгорода, которого подозревают в тайной съемке и распространении интимного видео, отрицает причастность к произошедшему. Алексей М., которого обвиняет пострадавшая, заявил «Кстати», что в кадре был не он и интерьер в комнате на видео не соответствует тому, что было десять лет назад, когда появился ролик.

- Приходил уголовный розыск. Мы с ними все сфотографировали и измерили. Мы доказали, что на видео не я и не моя квартира. Посмотрите, какой комплекции я! (показывает свою фигуру, затем проходит и демонстрирует спальную комнату) На видео совсем не те обои, а она утверждает, что этот ролик снимался здесь. Но на видео вообще не та обстановка! - заявил мужчина.

По его словам, его отношения с этой женщиной «были сто лет назад», и с тех пор женщина, вероятно, затаила обиду. Алексей намерен и далее доказывать, что не виновен в произошедшем.

Напомним, ранее жительница областного центра обратилась в полицию и сообщила, что ее бывший партнер тайно снял пикантный ролик с ее участием и выложил на сайте для взрослых в разделе «любительское видео». Пострадавшая предполагает, что съемка велась с использованием смартфона. В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.